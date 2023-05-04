Долг за электричество и споры газовиков. Крупные арбитражные дела в апреле 2023 года

Ранее проверка ФНС выявила на предприятии факт злоупотребления полномочиями топ-менеджера Валерия Полякова. В период с июля 2019 года по январь 2020 года он продавал бумагу для гофрирования по цене ниже себестоимости в пользу другой подконтрольной ему организации. После этого продукция продавалась уже по цене выше закупочной. В последствии на Валерия Полякова было заведено уголовное дело.