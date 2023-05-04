Долг за электричество и споры газовиков. Крупные арбитражные дела в апреле 2023 года

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Почти 260 млн рублей через арбитражный суд требует АО «Энергосбыт Плюс» с Высокогорского горно-обогатительного комбината в Нижнем Тагиле в качестве долга за электроэнергию. Исковое заявление принято судом к производству.
В феврале этого года в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск к ВГОКу от Федеральной налоговой службы с требованием признать комбинат банкротом из-за долга почти в миллард рублей.
Еще один иск от энергетиков за многомиллионный долг принял к производству арбитражный суд. На этот к АО «Русский хром 1915», который задолжал 135 млн рублей ПАО «Т Плюс».
Предприятие «Русский хром 1915» входит в группу компаний Midural из Первоуральска. Год назад к предприятию одновременно было подано от разных компаний, в том числе от «Т Плюс», несколько судебных исков на общую сумму 260 млн рублей. Все они были удовлетворены.
АО «Первоуральский авторемонтный завод» подало иск на 123 млн рублей к ООО «КомплектСтройРесурс» из-за неисполнения договора аренды. Исковое заявление пока оставлено без движения до устранения недостатков.
«Первоуральский авторемонтный завод» входит в группу компаний ООО «КомплектСтройРесурс» и занимается производством металлоконструкций. Обе компании имеют одного владельца — Георгия Мальцева.
Налоговая инспекция через арбитражный суд хочет признать банкротом «Туринский целлюлозно-бумажный завод» из-за долгов по налоговым сборам на сумму 72 млн рублей. Исковое заявление принято судом к производству.
Ранее проверка ФНС выявила на предприятии факт злоупотребления полномочиями топ-менеджера Валерия Полякова. В период с июля 2019 года по январь 2020 года он продавал бумагу для гофрирования по цене ниже себестоимости в пользу другой подконтрольной ему организации. После этого продукция продавалась уже по цене выше закупочной. В последствии на Валерия Полякова было заведено уголовное дело.
АО «Уралсевергаз» требует 70 млн рублей с АО «Газэкс» и МУП «Жилкомсервис-СЛ» из Сухого Лога за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров. Суд принял исковое заявление к производству.
АО «Газэкс» осуществляет поставку и реализацию природного и сжиженного газа промышленным предприятиям и населению, строительство и эксплуатацию газопроводов, продажу и техническое обслуживание газового оборудования.