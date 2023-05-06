Лесные пожары в Свердловской области тушат более тысячи человек

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В общей сложности за 5 мая 2023 года были ликвидированы 16 лесных пожаров. Их площадь составила почти 550 гектаров. Еще 9 пожаров были локализованы, сообщили в МЧС по Свердловской области.
Отмечается, что причиной большинства из возгораний являются неосторожное или беспечное отношение к огню. Кроме того, сильные ветра и теплая погода способствуют быстрому распространению огня.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов призвал строго соблюдать правила пожарной безопасности. Он отметил, что рекомендуется воздержаться от посещения лесов, а также охоты или рыбалки. Он напомнил, что в регионе запрещается разводить костры и применять открытый огонь.
Убедительная просьба: придерживаться этих запретов, не посещать леса. Помните, что за нарушение противопожарного режима и режима посещения лесов существует административная ответственность. Давайте бережно относиться к природе и соблюдать установленные требования и правила, — заявил Денис Мамонтов.
В ходе действия особого противопожарного режима нельзя сжигать мусор, сухую траву, стерни, солому, а также проводить другие пожароопасные работы. Также нельзя проводить строительные работы, в том числе сварочные, запускать фейерверки и проводить фаер-шоу. Кроме того, запрещается разводить костры и пользоваться мобильными мангалами на территории садовых участков. Исключением являются только стационарные мангалы или печи, сообщили в департаменте информационной политики.