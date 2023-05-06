Лесные пожары в Свердловской области тушат более тысячи человек

В ходе действия особого противопожарного режима нельзя сжигать мусор, сухую траву, стерни, солому, а также проводить другие пожароопасные работы. Также нельзя проводить строительные работы, в том числе сварочные, запускать фейерверки и проводить фаер-шоу. Кроме того, запрещается разводить костры и пользоваться мобильными мангалами на территории садовых участков. Исключением являются только стационарные мангалы или печи, сообщили в департаменте информационной политики.