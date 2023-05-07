Неизвестные пытались поджечь военкомат в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Двое неизвестных мужчин пришли к военкомату с пятилитровой канистрой бензина, пишет Е1.
В военкомате подтвердили факт случившегося. По словам дежурного военкомата, поджога не произошло, была только попытка. После праздников ведомство начнет работу в обычном режиме.
Мужчин заметил полицейский, который охранял военкомат. Прибывшие спецслужбы задержали неизвестных и привезли их в ФСБ.
Напомним, в марте 2023 года в Первоуральске пожилая женщина попыталась поджечь военкомат по совету телефонных мошенников. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.