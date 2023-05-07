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Неизвестные пытались поджечь военкомат в Екатеринбурге

7 мая 2023, 08:58
Фото: 1MI
Неизвестные пытались поджечь в Екатеринбурге здание военкомата, который находится на Вишневой улице. Инцидент произошел ночью 7 мая 2023 года.

Двое неизвестных мужчин пришли к военкомату с пятилитровой канистрой бензина, пишет Е1.

В военкомате подтвердили факт случившегося. По словам дежурного военкомата, поджога не произошло, была только попытка. После праздников ведомство начнет работу в обычном режиме.

Мужчин заметил полицейский, который охранял военкомат. Прибывшие спецслужбы задержали неизвестных и привезли их в ФСБ.

Напомним, в марте 2023 года в Первоуральске пожилая женщина попыталась поджечь военкомат по совету телефонных мошенников. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

73-летняя пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат в Первоуральске
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Военкомат#Поджог#Задержание#Бензин#Происшествия
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