Сбор волонтеров проводится для тушения пожаров под Березовским

При себе волонтеров просят иметь бензопилы, топоры, лопаты и фонари, сообщили в ДПСО «Прорыв». По всем вопросам нужно обращаться по телефону 89000440220 (Наталья). Также можно обратиться в ЕДДС Березовского по телефону +7 (343-69) 4-12-00.