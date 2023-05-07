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Сбор волонтеров проводится для тушения пожаров под Березовским

7 мая 2023, 07:23
Фото: Роберт Карапетян
Для тушения пожаров в Березовском ГО привлекают волонтеров. Сбор проводится в СНТ 47 «Наука». На себя нужно надеть плотную одежду, головной убор, рукавицы, обувь с толстой подошвой. Нужно также обработать все от клещей.

При себе волонтеров просят иметь бензопилы, топоры, лопаты и фонари, сообщили в ДПСО «Прорыв». По всем вопросам нужно обращаться по телефону 89000440220 (Наталья). Также можно обратиться в ЕДДС Березовского по телефону +7 (343-69) 4-12-00.

По данным Е1, в поселке Молодежный находятся два возгорания. Местные жители рассказывают, что на территории много молодых деревьев. Также имеется опасность, что пожар станет верховым.

Наряду с этим горит лес в районе Ключевска. Туда из Молодежного переправляют 15 человек. Отмечается, что есть проблемы с оборудованием. Глава Монетного Константин Емелин заявляет, что ранцевые огнетушители на вес золота.

Фото: Роберт Карапетян

По словам пресс-секретаря заповедника «Денежкин камень» Роберта Карапетяна, побывавшего накануне в зоне пожаров под Березовским, садоводам на помощь также приезжали поисковики. Они первое время привозили воду в бутылках на квадроцикле. Через несколько часов уже приехала цистерна.

Хотел снять крупный план пламени, подошёл с камерой ближе и понимаю, что ещё один шаг и пластмассовые части камеры могут просто расплавиться, очень горячо. Обжигало и руки, и лицо. Несколько раз в момент съёмок в считанных метрах с жутким скрежетом падали сосны, — рассказывает Карапетян.
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