Чердак загорелся в колонии в Ивделе

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Внутри в момент возгорания никого не было, поэтому сообщается, что никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.
К настоящему моменту пламя потушено. Всего работало пять пожарных расчетов. Угрозы распространения огня на другие объекты в колонии нет.
Отмечается, что всего в данной колонии отбывает наказание около 300 осужденных. Почему произошел пожар, сейчас разбираются специалисты. Известно, что заключенных пришлось эвакуировать.