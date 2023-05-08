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Чердак загорелся в колонии в Ивделе

8 мая 2023, 11:10
Фото: 1MI
В Ивделе в ИК-62 загорелось чердачное помещение. Там находился клуб.

Внутри в момент возгорания никого не было, поэтому сообщается, что никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

К настоящему моменту пламя потушено. Всего работало пять пожарных расчетов. Угрозы распространения огня на другие объекты в колонии нет.

Отмечается, что всего в данной колонии отбывает наказание около 300 осужденных. Почему произошел пожар, сейчас разбираются специалисты. Известно, что заключенных пришлось эвакуировать.

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#Елена Озерова#Пожар#Эвакуация#Колония#Происшествия#Свердловская область#Ивдель
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