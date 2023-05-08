Новорожденного лосенка спасли из пожара под Дегтярском

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
О том, жива ли его мама, неизвестно, поэтому маленькому животному срочно требуется козье молоко. О помощи ему просят сотрудники Центра реабилитации животных в Дегтярске, пишет Е1.
Он очень голодный, хочет кушать, — сказали работники.
Отмечается, что ветврачи оказали ему первую помощь и отогрели. Теперь его жизни ничего не угрожает. Всем тем, кто желает помочь, можно позвонить по телефону 8 (912) 28-52-551 (Жанна).