TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Изображение материала

Новорожденного лосенка спасли из пожара под Дегтярском

8 мая 2023, 09:49
Фото: Е1
В поселке Лебедево, который находится недалеко от Мостовского, из пожара был спасен новорожденный лосенок.

О том, жива ли его мама, неизвестно, поэтому маленькому животному срочно требуется козье молоко. О помощи ему просят сотрудники Центра реабилитации животных в Дегтярске, пишет Е1.

Фото: Е1
Он очень голодный, хочет кушать, — сказали работники.

Отмечается, что ветврачи оказали ему первую помощь и отогрели. Теперь его жизни ничего не угрожает. Всем тем, кто желает помочь, можно позвонить по телефону 8 (912) 28-52-551 (Жанна).

Тысячи волонтеров занимаются тушением пожаров в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Масштабные пожары в Свердловской области начались из-за поджоговСпециалисты проверяют качество воздуха в свердловских городах и селах после пожаровАсбест остался без воды из-за пожаров, а жители Леневки просили о помощи в тушении
#Елена Озерова#Пожар#Лосенок#Ветеринары#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Салюты и шашлыки: садоводы в Нижнем Тагиле массово нарушают противопожарный режим
6 мая 14:02
7 мая — годовщина инаугурации президента России Владимира Путина
Вчера, 04:05
Специалисты проверяют качество воздуха в свердловских городах и селах после пожаров
Сегодня, 05:25
В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых и учебных коллективов на параде 9 мая
6 мая 10:45
Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте
6 мая 15:00
Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним Тагилом
Вчера, 06:09