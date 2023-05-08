Противопожарные меры ужесточены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Теперь жители не смогут посещать леса и лесопарковые зоны. На эти действия наложен запрет.
Благодаря этому, как считают власти, можно будет снизить риски новых пожаров. Также это создаст более безопасные условия для самих граждан.
Отмечается, что к лесопаркам города относятся следующие: Железнодорожный; Шувакишский; лесопарк имени Лесоводов России; Уктусский; Шарташский; Центральный лесопарк; Оброшинский; Юго-Западный; Южный; Санаторный; Мало-Истокский; Карасье-Озерский; Нижне-Исетский; Калиновский и Московский.
Также сейчас во всем регионе действует особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и траву, а также как-либо иначе взаимодействовать с огнем.