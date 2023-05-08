TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Изображение материала

Противопожарные меры ужесточены в Екатеринбурге

8 мая 2023, 08:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге власти ужесточили противопожарные меры после масштабных пожаров в Свердловской области.

Теперь жители не смогут посещать леса и лесопарковые зоны. На эти действия наложен запрет.

Благодаря этому, как считают власти, можно будет снизить риски новых пожаров. Также это создаст более безопасные условия для самих граждан.

Отмечается, что к лесопаркам города относятся следующие: Железнодорожный; Шувакишский; лесопарк имени Лесоводов России; Уктусский; Шарташский; Центральный лесопарк; Оброшинский; Юго-Западный; Южный; Санаторный; Мало-Истокский; Карасье-Озерский; Нижне-Исетский; Калиновский и Московский.

Также сейчас во всем регионе действует особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и траву, а также как-либо иначе взаимодействовать с огнем.

Тысячи волонтеров занимаются тушением пожаров в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Масштабные пожары в Свердловской области начались из-за поджоговСпециалисты проверяют качество воздуха в свердловских городах и селах после пожаровАсбест остался без воды из-за пожаров, а жители Леневки просили о помощи в тушении
#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Противопожарные меры#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
Подпишитесь
Салюты и шашлыки: садоводы в Нижнем Тагиле массово нарушают противопожарный режим
6 мая 14:02
7 мая — годовщина инаугурации президента России Владимира Путина
Вчера, 04:05
Специалисты проверяют качество воздуха в свердловских городах и селах после пожаров
Сегодня, 05:25
В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых и учебных коллективов на параде 9 мая
6 мая 10:45
Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте
6 мая 15:00
Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним Тагилом
Вчера, 06:09