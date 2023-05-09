В Свердловской области определены первоочередные меры по борьбе с пожарами на 9 мая

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По распоряжению главы региона Евгения Куйвашева штаб провел первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. По данным департамента информполитики, в регионе с огнем сражается порядка 4,4 тысячи человек. Работает и спецавиация.
За сутки спасатели локализовали 13 пожаров, общей площадью свыше 3000 гектаров. Ликвидирован один из семи крупных пожаров. Особое внимание уделяется очагам пожаров, которые действуют рядом с населенными пунктами.