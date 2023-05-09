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В Свердловской области определены первоочередные меры по борьбе с пожарами на 9 мая

9 мая 2023, 10:53
Фото: 1MI
Определены первоочередные меры по борьбе с пожарами 9 мая в Свердловской области. Их обозначил оперштаб.

По распоряжению главы региона Евгения Куйвашева штаб провел первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. По данным департамента информполитики, в регионе с огнем сражается порядка 4,4 тысячи человек. Работает и спецавиация.

За сутки спасатели локализовали 13 пожаров, общей площадью свыше 3000 гектаров. Ликвидирован один из семи крупных пожаров. Особое внимание уделяется очагам пожаров, которые действуют рядом с населенными пунктами.

78 природных пожаров продолжаются в Свердловской области
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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Оперштаб#Возгорания#Меры#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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