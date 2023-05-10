TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Изображение материала

Подростки избили 15-летнего школьника ради видео в Североуральске

10 мая 2023, 11:39
Фото: 1MI
Компания подростков напала на 15-летнего школьника в Североуральске. Инцидент случился 9 мая. Юноша около 19:00 возвращался домой вместе с одноклассницей. В это время к нему подошла компания подростков.

По словам матери пострадавшего, ее сын шел около бассейна «Нептун». Он с одноклассницей проходил мимо компании подростков — трех молодых людей и девочки. Один из них окликнул пострадавшего, но молодой человек сообщил, что торопится. Тогда один из подростков включил камеру, а второй подбежал и ударил юношу. Затем он ударил его в ухо и челюсть. После этого ребята разбежались.

Теперь женщина намерена наказать подростков, которые травмировали ее сына. По словам матери, когда сын пришел домой, у него из уха текла кровь. В травмпункте ему поставили диагноз — разрыв барабанной перепонки, перелом ушного хряща и сотрясение мозга. Также сразу приехал полицейский и составил протокол.

Женщина заявила, что у ребенка теперь нет слуха, ухо опухло и он находится на больничном. По ее словам, обидчики также пытались замять конфликт. Женщине и ее дочери писали нападавшие дети. Они просили не «портить им жизнь», а также утверждали, что перепутали мальчика с другим. Кроме того, молодые люди заявляли, что видео уже удалено, пишет «КП-Екатеринбург».

В пресс-группе полиции Североуральска рассказали, что личности нападавших подростков уже установлены. По факту нападения проводится проверка. Кроме того, школьник пройдет судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет принято решение о привлечении к ответственности нападавших и их законных представителей.

Пятиклассник избил девятиклассницу во время урока в школе в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге прокуратура проверит избившего пассажира кондуктораСолдат из Свердловской области избил срочника деревянными ножами за желание отдохнутьВ Артемовском школьники избили восьмилетнего мальчика камнями и палками
#Ирина Кирилова#Дети#Избиение#Нападение#Полиция#Пострадавшие#Криминал#Екатеринбург
Подпишитесь
Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
Сегодня, 11:48
Сухая трава загорелась на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле после проведения испытаний
Сегодня, 12:21
Акция в честь Дня Победы прошла в Нижнем Тагиле на Площади Славы
Вчера, 13:53
На четыре дня будет перекрыт проезд для машин по проспекту Мира в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:51
30 лет исполняется трагедии с самолетом в Тагиле 9 мая. Вспоминаем, как это было
8 мая 13:37
10-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям
Сегодня, 08:57