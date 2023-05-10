Подростки избили 15-летнего школьника ради видео в Североуральске

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По словам матери пострадавшего, ее сын шел около бассейна «Нептун». Он с одноклассницей проходил мимо компании подростков — трех молодых людей и девочки. Один из них окликнул пострадавшего, но молодой человек сообщил, что торопится. Тогда один из подростков включил камеру, а второй подбежал и ударил юношу. Затем он ударил его в ухо и челюсть. После этого ребята разбежались.
Теперь женщина намерена наказать подростков, которые травмировали ее сына. По словам матери, когда сын пришел домой, у него из уха текла кровь. В травмпункте ему поставили диагноз — разрыв барабанной перепонки, перелом ушного хряща и сотрясение мозга. Также сразу приехал полицейский и составил протокол.
Женщина заявила, что у ребенка теперь нет слуха, ухо опухло и он находится на больничном. По ее словам, обидчики также пытались замять конфликт. Женщине и ее дочери писали нападавшие дети. Они просили не «портить им жизнь», а также утверждали, что перепутали мальчика с другим. Кроме того, молодые люди заявляли, что видео уже удалено, пишет «КП-Екатеринбург».
В пресс-группе полиции Североуральска рассказали, что личности нападавших подростков уже установлены. По факту нападения проводится проверка. Кроме того, школьник пройдет судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет принято решение о привлечении к ответственности нападавших и их законных представителей.