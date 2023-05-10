Подростки избили 15-летнего школьника ради видео в Североуральске

По словам матери пострадавшего, ее сын шел около бассейна «Нептун». Он с одноклассницей проходил мимо компании подростков — трех молодых людей и девочки. Один из них окликнул пострадавшего, но молодой человек сообщил, что торопится. Тогда один из подростков включил камеру, а второй подбежал и ударил юношу. Затем он ударил его в ухо и челюсть. После этого ребята разбежались.