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В Екатеринбурге прокуратура проверит избившего пассажира кондуктора

18 апреля 2023, 15:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прокуратура решила проверить кондуктора, который побил пожилую женщину.

Причиной для драки послужило то, что пенсионерка, находясь в общественном транспорте, попросила убрать валидатор от ее лица, сообщает пресс-служба ведомства. Это случилось в автобусе №38.

По данным прокуратуры, пассажирка не оплатила проезд, а после этого попросила кондуктора не держать устройство для оплаты около ее лица. Результате кондуктор побила пассажирку.

Представители прокуратуры планируют разобраться, как именно вспыхнул тот конфликт. После этого они хотят дать свою оценку перевозчику – ООО «Пегас».

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Прокуратура#Проверка#Перевозчик#Кондуктор#Драка#Происшествия
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