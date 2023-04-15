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Бастрыкин проверит факт избиения кондуктором пенсионера в Екатеринбурге

15 апреля 2023, 08:12
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации об избиении кондуктором пенсионера, который не смог расплатиться за проезд в Екатеринбурге.

В СК РФ сообщили, что у военного пенсионера оказалась заблокирована карта. Из-за этого кондуктор стал применять по отношению к нему физическую силу. В результате пассажир получил травму голову и был госпитализирован в больницу.

Следователи должны установить обстоятельства инцидента. Проведение проверки поручено и. о. СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.

Напомним, прокуратура Свердловской области также начала проверку компании-перевозчика по данному факту. Организация должна принять меры реагирования.

Кондуктор ударила пассажира в Екатеринбурге за неоплату проезда
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#Евгения Сафина#Александр Бастрыкин#Екатеринбург#Прокуратура#Проверка#Кондуктор#Избиение#Пенсионер#Общество
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