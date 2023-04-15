Бастрыкин проверит факт избиения кондуктором пенсионера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В СК РФ сообщили, что у военного пенсионера оказалась заблокирована карта. Из-за этого кондуктор стал применять по отношению к нему физическую силу. В результате пассажир получил травму голову и был госпитализирован в больницу.
Следователи должны установить обстоятельства инцидента. Проведение проверки поручено и. о. СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.
Напомним, прокуратура Свердловской области также начала проверку компании-перевозчика по данному факту. Организация должна принять меры реагирования.