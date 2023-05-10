Поимку поджигателей леса в Свердловской области опровергли в полиции

Полицией опровергается информация о видео, которое распространяется через мессенджеры. На нем якобы все готово к поджогу. Также сообщается о 70 пикапах с некими беженцами с Украины, которые поджигают леса. Также не подтверждается информация о том, что такой автомобиль сбил начальника ГИБДД Ирбита, пишет ЕАН.