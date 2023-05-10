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Поимку поджигателей леса в Свердловской области опровергли в полиции

10 мая 2023, 08:48
Фото: 1MI
В полиции опровергли информацию о том, что в Свердловской области пойманы поджигатели леса. Сообщения об этом начали распространяться в социальных сетях.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, поджигателей никто не ловил. По его мнению, слухи распространяют те, кто хочет посеять панику, пишет ЕАН.

Полицией опровергается информация о видео, которое распространяется через мессенджеры. На нем якобы все готово к поджогу. Также сообщается о 70 пикапах с некими беженцами с Украины, которые поджигают леса. Также не подтверждается информация о том, что такой автомобиль сбил начальника ГИБДД Ирбита, пишет ЕАН.

Собственную версию пожаров выдвигают специалисты Минприроды. Чиновники заявляют, что на территории трех лесничеств Свердловской области зафиксированы факты поджогов. В частности, якобы перед возгораниями местные жители видели яркие вспышки.

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