Поимку поджигателей леса в Свердловской области опровергли в полиции

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, поджигателей никто не ловил. По его мнению, слухи распространяют те, кто хочет посеять панику, пишет ЕАН.
Полицией опровергается информация о видео, которое распространяется через мессенджеры. На нем якобы все готово к поджогу. Также сообщается о 70 пикапах с некими беженцами с Украины, которые поджигают леса. Также не подтверждается информация о том, что такой автомобиль сбил начальника ГИБДД Ирбита, пишет ЕАН.
Собственную версию пожаров выдвигают специалисты Минприроды. Чиновники заявляют, что на территории трех лесничеств Свердловской области зафиксированы факты поджогов. В частности, якобы перед возгораниями местные жители видели яркие вспышки.