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Сотрудники СвЖД в Екатеринбурге подозреваются в мошенничестве

11 мая 2023, 16:51
Фото: 1MI
Сотрудников СвЖД в Екатеринбурге подозревают в мошеннических действиях.

По версии следствия, руководитель дирекции вокзалов СвЖД поручал работникам искать людей и заключать с ними фиктивные договоры ГПХ на оказание определенных услуг.

Фигурантом уголовного дела руководитель сейчас не является и от работы не отстранен, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Также, по имеющимся данным, ранее начальник занимал руководящий пост в ж/д агентстве Приволжского филиала «Федеральной пассажирской компании».

Напомним, управляющая компания Каменского городского округа предъявляла плату за ЖКХ жителям домов, которые не были прикреплены к организации.

У жителей Каменского района незаконно брали плату за коммунальные услуги
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенничество#Начальник#СвЖД#Фиктивные договоры#Общество
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