Сотрудники СвЖД в Екатеринбурге подозреваются в мошенничестве

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
По версии следствия, руководитель дирекции вокзалов СвЖД поручал работникам искать людей и заключать с ними фиктивные договоры ГПХ на оказание определенных услуг.
Фигурантом уголовного дела руководитель сейчас не является и от работы не отстранен, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Также, по имеющимся данным, ранее начальник занимал руководящий пост в ж/д агентстве Приволжского филиала «Федеральной пассажирской компании».
Напомним, управляющая компания Каменского городского округа предъявляла плату за ЖКХ жителям домов, которые не были прикреплены к организации.