У жителей Каменского района незаконно брали плату за коммунальные услуги

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Так, в селах Новоисетское и Сосновское, входящих в состав Каменского ГО, жилые дома являются домами блокированной застройки и не входят в перечень домов, которые прикреплены к данной управляющей компании, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
При этом учреждением начислялась плата за ЖКХ и за содержание жилища. В целом сумма предъявленной платы составляла более 207 тысяч рублей. Часть этой суммы была оплачена жителями.
Прокуратурой было возбуждено дело по факту мошенничества. Также материалы дела были направлены в органы следствия для уголовно-правовой оценки.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник организации «Тагиллифт», желая заработать на торгах, попался на схему мошенников и отдал им около двух миллионов рублей.