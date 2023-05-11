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У жителей Каменского района незаконно брали плату за коммунальные услуги

11 мая 2023, 05:25
Фото: 1MI
Управляющая компания Каменского ГО незаконно предъявляла местным жителям плату за коммунальные услуги.

Так, в селах Новоисетское и Сосновское, входящих в состав Каменского ГО, жилые дома являются домами блокированной застройки и не входят в перечень домов, которые прикреплены к данной управляющей компании, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом учреждением начислялась плата за ЖКХ и за содержание жилища. В целом сумма предъявленной платы составляла более 207 тысяч рублей. Часть этой суммы была оплачена жителями.

Прокуратурой было возбуждено дело по факту мошенничества. Также материалы дела были направлены в органы следствия для уголовно-правовой оценки.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник организации «Тагиллифт», желая заработать на торгах, попался на схему мошенников и отдал им около двух миллионов рублей.

Сотрудник «Тагиллифта» решил заработать на торгах и лишился двух миллионов рублей
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#Елизавета Зиборова#Мошенничество#Управляющая компания#Оплата ЖКХ#Уголовное дело#Прокуратура#Происшествия#Свердловская область#Каменский городской округ
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