У жителей Каменского района незаконно брали плату за коммунальные услуги

Так, в селах Новоисетское и Сосновское, входящих в состав Каменского ГО, жилые дома являются домами блокированной застройки и не входят в перечень домов, которые прикреплены к данной управляющей компании, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.