Обвиненный в изнасиловании в баре екатеринбуржец рассказал подробности произошедшего

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Молодой человек работает в заведении барменом. Он рассказал, что в тот день бар уже был закрыт. Он стоял на крыльце, когда к нему подошли две незнакомые девушки и попросились зайти в туалет. Затем они предложили посидеть и выпить алкоголь, который принесли с собой.
По словам екатеринбуржца, обе незнакомки проявляли активную инициативу. Молодые люди танцевали и общались, а затем он позвал одну из девушек в туалет. Она отправилась туда добровольно. Пара обнималась по обоюдному согласию, но потом посетительница дернулась и ударилась головой. После этого она стала кричать в грубой форме.
Обвиненный в изнасиловании заявил, что никакого интима не было. Произошло все 4 мая, а заявление девушка подала лишь 8 мая. Молодого человека арестовали и он два дня провел за решеткой, однако явку с повинной писать не стал, несмотря на давление. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. По его словам, именно записи указывают на его невиновность, так как на них видно, что ничего подобного не было, пишет Е1.