Обвиненный в изнасиловании в баре екатеринбуржец рассказал подробности произошедшего

Обвиненный в изнасиловании заявил, что никакого интима не было. Произошло все 4 мая, а заявление девушка подала лишь 8 мая. Молодого человека арестовали и он два дня провел за решеткой, однако явку с повинной писать не стал, несмотря на давление. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. По его словам, именно записи указывают на его невиновность, так как на них видно, что ничего подобного не было, пишет Е1.