TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Изображение материала

Обвиненный в изнасиловании в баре екатеринбуржец рассказал подробности произошедшего

16 мая 2023, 12:07
Фото: 1MI
Молодой человек, которого девушка обвинила в изнасиловании в туалете бара в Екатеринбурге, рассказал свою версию произошедшего. Он утверждает, что его оговорили.

Молодой человек работает в заведении барменом. Он рассказал, что в тот день бар уже был закрыт. Он стоял на крыльце, когда к нему подошли две незнакомые девушки и попросились зайти в туалет. Затем они предложили посидеть и выпить алкоголь, который принесли с собой.

По словам екатеринбуржца, обе незнакомки проявляли активную инициативу. Молодые люди танцевали и общались, а затем он позвал одну из девушек в туалет. Она отправилась туда добровольно. Пара обнималась по обоюдному согласию, но потом посетительница дернулась и ударилась головой. После этого она стала кричать в грубой форме.

Обвиненный в изнасиловании заявил, что никакого интима не было. Произошло все 4 мая, а заявление девушка подала лишь 8 мая. Молодого человека арестовали и он два дня провел за решеткой, однако явку с повинной писать не стал, несмотря на давление. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. По его словам, именно записи указывают на его невиновность, так как на них видно, что ничего подобного не было, пишет Е1.

Жительница Екатеринбурга познакомилась в баре с парнем и обвинила его в изнасиловании
Узнать подробнее
Читайте также:
Бездомный-рецидивист из Екатеринбурга пытался изнасиловать школьницуНе хотела замуж: житель Ревды похитил и изнасиловал свою бывшую девушкуШкольницу из Тюмени изнасиловали в тату-салоне
#Евгения Сафина#Изнасилование#Бар#Полиция#Обвинение#Происшествия#Екатеринбург#Девушка
Подпишитесь
«В 26 лет очнулся без ног»: что известно о состоянии тагильчанина после ЧП на НТЗМК
Сегодня, 09:44
Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации
Сегодня, 05:01
В центре Нижнего Тагила появится новый подземный переход
Сегодня, 12:52
Главе ГГО Дмитрию Летникову легализовали поездки на служебном авто до места отдыха
Вчера, 11:44
За падение первоклассницы со шведской стенки школа в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч
Сегодня, 10:54
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая
Сегодня, 06:30