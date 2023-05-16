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Запрет на охоту продлен в Свердловской области

16 мая 2023, 04:20
Фото: 1MI
В Свердловской области был продлен запрет на охоту на 22 мая, сообщили в департаменте информполитики.

С помощью данной меры планируется предупредить возможные пожары, причинами которых становится человеческий фактор.

В департаменте отмечают, что на всей территории Свердловской области по-прежнему действует противопожарный режим. За нарушение правил, согласно законодательству, для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тысяч рублей.

При этом юридические лица могут быть наказаны штрафами до двух миллионов рублей.

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#Ирина Кирилова#Охота#Запрет#Противопожарный режим#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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