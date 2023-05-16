Запрет на охоту продлен в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
С помощью данной меры планируется предупредить возможные пожары, причинами которых становится человеческий фактор.
В департаменте отмечают, что на всей территории Свердловской области по-прежнему действует противопожарный режим. За нарушение правил, согласно законодательству, для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тысяч рублей.
При этом юридические лица могут быть наказаны штрафами до двух миллионов рублей.