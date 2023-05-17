Жителя Екатеринбурга отправили в тюрьму после слов дочери о сексуальном насилии

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Предполагаемый насильник почти год провел в СИЗО по обвинению в изнасиловании своей дочери, пишет «КП-Екатеринбург».
Мужчине 40 лет. Он жил в Верх-Исетского районе. Арестовали его в июле по обвинению по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас дочь мужчины учится в седьмом классе.
Девочка рассказала о том, что отец якобы насиловал ее, когда она была ребенком. При этом проведенная экспертиза показала, что она девственница. Поэтому расследование дела продолжается.
В конце апреля обвиняемому продлили срок содержания под стражей до 11 месяцев.