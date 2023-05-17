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Жителя Екатеринбурга отправили в тюрьму после слов дочери о сексуальном насилии

17 мая 2023, 14:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местного жителя отправили за решетку после того, как ребенок рассказал о сексуальном насилии со стороны мужчины.

Предполагаемый насильник почти год провел в СИЗО по обвинению в изнасиловании своей дочери, пишет «КП-Екатеринбург».

Мужчине 40 лет. Он жил в Верх-Исетского районе. Арестовали его в июле по обвинению по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас дочь мужчины учится в седьмом классе. 

Девочка рассказала о том, что отец якобы насиловал ее, когда она была ребенком. При этом проведенная экспертиза показала, что она девственница. Поэтому расследование дела продолжается.

В конце апреля обвиняемому продлили срок содержания под стражей до 11 месяцев.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Изнасилование#Сизо#Насилие#Отец#Дочь#Криминал
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