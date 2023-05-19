Племянница попыталась отобрать квартиру у 83-летней тети в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Пенсионерка Лидия Федорова живет в квартире на улице Алтайской уже более 30 лет. Жилье ей досталось при расселении из старых домов, сообщает ТК «Телекон».
Со временем у бабушки возникали трудности с уборкой квартиры. Тогда помочь ей вызвалась племянница. Они много общались, племянница помогала тете, когда та болела. Женщина хотела отблагодарить ее и завещать квартиру именно ей.
Однако родственница отвела тетю в МФЦ, где вынудила подписать договор дарения квартиры. Сама пенсионерка на момент совершения сделки не понимала, что делает. Она думала, что подписывает завещание.
Все это всплыло, когда пострадавшая рассказала своей внучке, что подписывала в МФЦ какие-то документы. Девушка решила взглянуть на бумаги. Тогда же она и рассказала бабушке, что ее обманули.
Они вместе пошли в прокуратуру. Там выяснилось, что у пенсионерки плохое зрение, и она не могла прочесть документы, которые подписывала.
Прокуратура потребовала через суд признать сделку недействительной. Суд иск прокурора удовлетворил. Решение вступит в силу в начале июня.