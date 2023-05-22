Иномарка влетела в электроопору на ГГМ в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, автомобиль ехал по средней полосе. Однако перед ней медленно двигалась другая машина. очевидцы предположили, что водитель решил перестроиться на другую полосу. Но его во время маневра занесло. Мужчина пытался затормозить, но автомобиль занесло и он врезался в столб. Очевидцы отметили, что пассажирку из авто достали без сознания, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».