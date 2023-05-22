Иномарка влетела в электроопору на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
По словам очевидцев, автомобиль ехал по средней полосе. Однако перед ней медленно двигалась другая машина. очевидцы предположили, что водитель решил перестроиться на другую полосу. Но его во время маневра занесло. Мужчина пытался затормозить, но автомобиль занесло и он врезался в столб. Очевидцы отметили, что пассажирку из авто достали без сознания, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
По данным Отдела пропаганды ГИБДД, водитель Honda Civic мужчина 1996 года рождения. Он ехал по Октябрьскому проспекту в сторону Уральского проспекта. Однако в какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. В результате молодой человек и пассажирка 1999 года рождения были доставлены в больницу.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются.
В ГИБДД напомнили, что водители должны соблюдать скоростной режим и быть осторожными на дороге. При управлении транспортом водитель должен контролировать ситуацию на дороге, чтобы вовремя принять меры для недопущения ДТП.