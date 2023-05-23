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Названы имена хедлайнеров «Ночи музыки» в Екатеринбурге

23 мая 2023, 10:28
Фото: 1MI
Стало известно, какие артисты выступят на «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Хедлайнерами станут группа IOWA и Тося Чайкина.

Музыкальное шоу состоится у «Мотива» на улице Воеводина, 2. Поп-группа, IOWA, которая станет одним из главных хедлайнеров мероприятия, прославилась песнями «Улыбайся», «Маршрутка и «Песня простая».

А певица Тося Чайкина раньше тесно сотрудничала с исполнителями с Ассаи, Эльдаром Джараховым, группой «Нервы», а также выступала на шоу «Песни» на ТНТ.

Помимо них, на фестивале выступят коллективы Vagabonds, Травулька Олеся, LEPNINA, О! Марго, Маша Мария, Вика Радисева, Макодзеба, Ала-Тей и другие исполнители.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Ночь музыки#Артисты#Фестиваль#Хедлайнеры#Общество
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