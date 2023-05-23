Названы имена хедлайнеров «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Музыкальное шоу состоится у «Мотива» на улице Воеводина, 2. Поп-группа, IOWA, которая станет одним из главных хедлайнеров мероприятия, прославилась песнями «Улыбайся», «Маршрутка и «Песня простая».
А певица Тося Чайкина раньше тесно сотрудничала с исполнителями с Ассаи, Эльдаром Джараховым, группой «Нервы», а также выступала на шоу «Песни» на ТНТ.
Помимо них, на фестивале выступят коллективы Vagabonds, Травулька Олеся, LEPNINA, О! Марго, Маша Мария, Вика Радисева, Макодзеба, Ала-Тей и другие исполнители.