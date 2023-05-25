TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Изображение материала

С обрыва сорвалась жительница Екатеринбурга на экскурсии в Дагестане

25 мая 2023, 12:22
Фото: 1MI
В Дагестане с обрыва сорвалась женщина, которая приехала сюда на экскурсию из Екатеринбурга.

Это случилось в селе Гамсутль Гунибского района. Пострадавшей 40 лет. У нее есть множество переломов, в том числе основания черепа.

Екатеринбурженка находится в бессознательном состоянии, сообщили «РИА Новости», ссылаясь на данные ГУ МЧС по Дагестану.

Известно, что упавшую будут госпитализировать до больницы на вертолете. Само ЧП произошло во время экскурсии, на которой присутствовало 18 человек.

Ранее сообщалось, что в цирковой студии в Заречном с высоты сорвался подросток-воспитанник секции. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы.

11-летний ребенок сорвался с горки на детской площадке в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодой человек сорвался с балкона дома в ЕкатеринбургеПодросток сорвался с высоты во время занятий в цирковой студии в ЗаречномЧеловек сорвался со скалы в районе Новой Кушвы в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Екатеринбург#Дагестан#Обрыв#Больница#Санавиация#Переломы#Происшествия
Подпишитесь
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:15
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
Вчера, 07:27
Жители Нижнего Тагила подозревают ЕВРАЗ НТМК в ночных выбросах в дни НМУ
Сегодня, 07:08
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Дороги, медицина, бизнес и образование: топ свердловских telegram-каналов
Сегодня, 10:03
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00