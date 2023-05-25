С обрыва сорвалась жительница Екатеринбурга на экскурсии в Дагестане

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Это случилось в селе Гамсутль Гунибского района. Пострадавшей 40 лет. У нее есть множество переломов, в том числе основания черепа.
Екатеринбурженка находится в бессознательном состоянии, сообщили «РИА Новости», ссылаясь на данные ГУ МЧС по Дагестану.
Известно, что упавшую будут госпитализировать до больницы на вертолете. Само ЧП произошло во время экскурсии, на которой присутствовало 18 человек.
Ранее сообщалось, что в цирковой студии в Заречном с высоты сорвался подросток-воспитанник секции. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы.