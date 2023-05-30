Модульбанк: Новые инструменты помогут избежать блокировок счета

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Опытом блокировки счетов могут поделиться многие предприниматели, которые регулярно производят отправку или прием банковских переводов. Рекомендации по проверке клиентов дает Центральный банк РФ. Каждая такая проверка может стать основанием для блокировки любого счета без предварительных уведомлений в случае, если что-то насторожит проверяющих. Так, к основаниям для блокировки нередко причисляют частое снятие средств с расчетного счета, большие поступления от третьих лиц, переводы на счета физлиц с дальнейшим снятием наличных. Об этом информирует newsnn.ru.
Блокировка расчетных счетов у законопослушных предпринимателей давно не считается редким явлением. Например, руководителю одного из предприятий пришлось добиваться разблокирования счетов после того, как в своевременно представленной им налоговой декларации была найдена неточность в указании КПП. К ошибкам ИФНС могут приводить и требования относительно уплаты дополнительных налогов.
Впрочем, сегодня у банков есть множество эффективных инструментов для устранения этой проблемы. В частности, такие инструменты присутствуют в арсенале Модульбанка, который готов предоставить консультационную поддержку предпринимателям, столкнувшимся с неправомерной блокировкой расчетных счетов в банках РФ. Эксперты не только способствуют выявлению причин блокировки счетов, но и помогают разработать план для оперативного решения проблемы.
«ЦБ все время совершенствует механизмы оценки рисков, чтобы бороться с сомнительными операциями. Но в результате под блокировку по 115-ФЗ все еще часто попадает честный бизнес», — объяснил председатель правления Модульбанка Павел Семенов. Он также отметил, что причинами блокировок становятся в числе прочих такие факторы, как чрезмерный наплыв клиентов, недочеты в работе комплаенс-систем, дефицит ресурсов для точечного ручного разбора ситуаций. Вследствие данного стечения обстоятельств честным бизнесменам иногда попросту рекомендуют закрыть счет. В связи с этим сервис поддержки по деблокированию счетов находит все большую востребованность в бизнес-среде. За последние годы в Модульбанке в этих целях запустили целую комплаенс-платформу, заявил Павел Семенов.
Современные сервисы помогают оперативно решить вопрос. Зачастую, чтобы подобрать лучший способ отмены блокировки, хватает лишь одного обращения к специалисту. Помимо этого, в банках предлагают обслуживание по переводу компаний из красной зоны «банковского светофора», где запрет касается почти всех транзакций, в зеленую зону.
Некоторые компании даже гарантируют клиентам, что при полном соблюдении их инструкций блокировка счетов больше не повторится. Те предприниматели, кто пользуется специальными банковскими сервисами, смогут проверить своих контрагентов, заранее собирая информацию по отчетам налоговой, касающуюся приостановки работы или новых регистрационных действий. Автоматическую оценку рисков блокировки счета реализуют с привлечением набора алгоритмов, который объединяет свыше трехсот параметров, ориентируется в типах и паттернах транзакций и даже частично воспринимает контекст деятельности предпринимателя.