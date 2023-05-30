Модульбанк: Новые инструменты помогут избежать блокировок счета

«ЦБ все время совершенствует механизмы оценки рисков, чтобы бороться с сомнительными операциями. Но в результате под блокировку по 115-ФЗ все еще часто попадает честный бизнес», — объяснил председатель правления Модульбанка Павел Семенов. Он также отметил, что причинами блокировок становятся в числе прочих такие факторы, как чрезмерный наплыв клиентов, недочеты в работе комплаенс-систем, дефицит ресурсов для точечного ручного разбора ситуаций. Вследствие данного стечения обстоятельств честным бизнесменам иногда попросту рекомендуют закрыть счет. В связи с этим сервис поддержки по деблокированию счетов находит все большую востребованность в бизнес-среде. За последние годы в Модульбанке в этих целях запустили целую комплаенс-платформу, заявил Павел Семенов.