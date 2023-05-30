Подросток утонул в Камышлове. Он решил перейти реку вброд

Свою проверку начал и Следственный комитет, сообщили в ведомстве. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на водоемах будут организованы постоянные патрули. Такое указание дал начальник главка Александр Мешков. Также Горелых отметил, что гибель подростка произошла на участке, где рельеф резко уходит на глубину. Поэтому ребенок быстро ушел под воду и спасти его не удалось.