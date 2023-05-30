Подросток утонул в Камышлове. Он решил перейти реку вброд

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Ребенок не умел плавать, а потому стал тонуть. На берегу в это время отдыхали мужчины. Они пытались достать мальчика, но не смогли этого сделать.
Ребенок обучался в Камышловском училище-интернате для инвалидов. На место случившегося выезжал межрайонный прокурор Андрей Аржаховский. Прокуратурой по данному факту начата проверка. Планируется оценить исполнение законодательства, касающееся безопасности и защиты прав детей, а также насколько эффективно работают органы профилактики. Кроме того, будет дана оценка того, какие меры принимаются для обеспечения безопасности на водоемах.
Главе городского округа вынесено представление, так как на берегу реки отсутствуют знаки, уведомляющие граждан о запрете купания в данном водоеме.
Свою проверку начал и Следственный комитет, сообщили в ведомстве. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на водоемах будут организованы постоянные патрули. Такое указание дал начальник главка Александр Мешков. Также Горелых отметил, что гибель подростка произошла на участке, где рельеф резко уходит на глубину. Поэтому ребенок быстро ушел под воду и спасти его не удалось.