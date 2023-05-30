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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Сорванная ветка сирени может повлечь последствия вплоть до уголовной статьи

30 мая 2023, 07:52
Юрист Елена Кудерко предупреждает, что зеленые насаждения являются собственностью, и поэтому попытка сорвать ветку сирени или иного растения может привести к штрафу или даже уголовной ответственности, пишет "Прайм".

Каждое дерево или кустарник имеет свою стоимость, и есть специальная методика для расчета цены каждой веточки, пишет 360tv.ru.

Сорвать ветку с куста сирени может иметь серьезные правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности, напоминает Кудерко.

За порчу зеленых растений предусмотрен штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Лицо, совершившее такое правонарушение, также может быть арестовано на 10-15 суток. При повторном нарушении хулигану может быть выписан штраф в размере от 40 тысяч рублей или приговорено к лишению свободы сроком до одного года.

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