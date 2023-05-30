Сорванная ветка сирени может повлечь последствия вплоть до уголовной статьи

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Сорвать ветку с куста сирени может иметь серьезные правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности, напоминает Кудерко.
За порчу зеленых растений предусмотрен штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Лицо, совершившее такое правонарушение, также может быть арестовано на 10-15 суток. При повторном нарушении хулигану может быть выписан штраф в размере от 40 тысяч рублей или приговорено к лишению свободы сроком до одного года.