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Смерть супругов в запертой квартире с детьми в Екатеринбурге признали некриминальной

31 мая 2023, 05:02
Фото: 1MI
Смерть молодой пары, тела которых три дня лежали в запертой квартире рядом с двумя детьми, признали некриминальной.

В районном следственном отделе СК по Екатеринбургу прекратили уголовное дело по факту смерти супругов. Предположительно, супруги могли скончаться в результате передоза наркотическими веществами, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, тела погибших были найдены 15 марта 2023 года соседями, которые вскрыли дверь квартиры. Рядом с умершими родителями были их маленькие дочь и сын, у которых за трое суток случилось обезвоживание.

Детей отвезли в больницу, где им оказывалась необходимая медицинская помощь. Вскоре их отдали родственникам, которые решили их взять жить себе. У погибшей молодой женщины также осталась девятилетняя дочка от первого брака, которую воспитывают ее бабушки.

Маленькие дети несколько дней находились рядом с мертвыми родителями в Екатеринбурге
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