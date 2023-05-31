Смерть супругов в запертой квартире с детьми в Екатеринбурге признали некриминальной

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В районном следственном отделе СК по Екатеринбургу прекратили уголовное дело по факту смерти супругов. Предположительно, супруги могли скончаться в результате передоза наркотическими веществами, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, тела погибших были найдены 15 марта 2023 года соседями, которые вскрыли дверь квартиры. Рядом с умершими родителями были их маленькие дочь и сын, у которых за трое суток случилось обезвоживание.
Детей отвезли в больницу, где им оказывалась необходимая медицинская помощь. Вскоре их отдали родственникам, которые решили их взять жить себе. У погибшей молодой женщины также осталась девятилетняя дочка от первого брака, которую воспитывают ее бабушки.