Свердловского режиссера исключили из экспертного совета Минкульта РФ

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Алексей Федорченко - президент кинофестиваля «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге. Информация об его исключении появилась на сайте Минкульта.
Также были вычеркнуты режиссеры Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Зато там появились новые имена. Это актер Дмитрий Певцов, ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пимано и представители Русской Православной Церкви.
Неделей ранее в уральской столице прошла премьера Центра современной драматургии — спектакль «Альбом с голубем». Его режиссером стал Алексей Федорченко. За основу постановки были взяты произведения писателя Сергея Довлатова.