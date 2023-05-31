tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Изображение материала

Свердловского режиссера исключили из экспертного совета Минкульта РФ

31 мая 2023, 09:58
Фото: 1MI
Режиссера из Свердловской области - Алексея Федорченко – вычеркнули из экспертного совета Минкульта РФ. Это коснулось и ряда других известных режиссеров.

Алексей Федорченко - президент кинофестиваля «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге. Информация об его исключении появилась на сайте Минкульта.

Также были вычеркнуты режиссеры Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Зато там появились новые имена. Это актер Дмитрий Певцов, ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пимано и представители Русской Православной Церкви.

Неделей ранее в уральской столице прошла премьера Центра современной драматургии — спектакль «Альбом с голубем». Его режиссером стал Алексей Федорченко. За основу постановки были взяты произведения писателя Сергея Довлатова.

Уральский режиссер рассказал о происходящем около извергающегося вулкана на Камчатке
Узнать подробнее
Читайте также:
Режиссер из Невьянска снял 20-минутный фильм-откровениеФильм режиссера из Екатеринбурга стал новогодним хитом в Свердловской областиФильм режиссера из Нижнего Тагила выходит во всероссийский прокат
#Режиссер#Список#Минкульт#Фамилии#Общество#Свердловская область#Елена Озерова
Подпишитесь
УГМС: 46 раз за восемь дней выбросы превышали ПДК в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:10
С 1 июня в детских садах Нижнего Тагила начинает работать новый пропускной режим
Сегодня, 09:49
Жители Нижнего Тагила спасаются от жары в водоемах с кишечной палочкой
Сегодня, 09:25
В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
29 мая 10:50
Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:13
Почему выгоднее открыть вклад, чем хранить деньги дома?
Сегодня, 06:59