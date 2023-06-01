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Должника по алиментам в Верхней Салде вычислили по байкерской куртке

1 июня 2023, 10:48
Фото: 1MI
Жителя Верхней Салды, который задолжал по алиментам порядка 900 тысяч рублей, вычислили по эксклюзивной байкерской куртке. Из-за долга мужчина скрывался.

По данным УФССП по Свердловской области, мужчина должен был выплачивать четверть заработка на содержание своего ребенка. На приемы к приставу-исполнителю он не являлся.

Отмечается, что официально должник нигде не работал. Также за ним не числилось имущества. А по месту жительства приставам никто не открывал. В результате мужчина был объявлен в розыск.

Вскоре его смогли найти в социальных сетях по эксклюзивной байкерской куртке. Должник был доставлен на прием к приставам, где на него составили протокол за неисполнение обязанностей. После этого его доставили в суд.

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#Ирина Кирилова#Должник#Пристав#Арест#Общество#Верхняя Салда
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