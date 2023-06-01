Должника по алиментам в Верхней Салде вычислили по байкерской куртке

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По данным УФССП по Свердловской области, мужчина должен был выплачивать четверть заработка на содержание своего ребенка. На приемы к приставу-исполнителю он не являлся.
Отмечается, что официально должник нигде не работал. Также за ним не числилось имущества. А по месту жительства приставам никто не открывал. В результате мужчина был объявлен в розыск.
Вскоре его смогли найти в социальных сетях по эксклюзивной байкерской куртке. Должник был доставлен на прием к приставам, где на него составили протокол за неисполнение обязанностей. После этого его доставили в суд.