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Ночью в Горноуральском ГО вспыхнуло четыре здания

1 июня 2023, 07:24
Фото: Паньшинская территориальная администрация
Дома загорелись в Горноуральском ГО под Нижним Тагилом. Пожар произошел в ночь с 31 мая до 1 июня на улице Ленина в селе Новопаньшино.

В результате сгорели два жилых дома, хозяйственные постройки и два неэксплуатируемых дома, сообщает Паньшинская территориальная администрация.

Фото: Паньшинская территориальная администрация

Причина, по которой произошел пожар, выясняется. Местные жители высказали благодарность Бызову Олегу и Николаю, пожарным из Новопаньшино, Южаково, Петрокаменского, Новоасбеста, Николо-Павловского и другим участникам тушения пожара.

Жителей попросили внимательнее относиться к своим отопительным приборам, в том числе печам, и осторожнее обращаться с огнем. Также они напомнили, что на территории области и округа сохраняется пожароопасная обстановка, которая усложняется погодными условиями.

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#Елена Озерова#Горноуральский ГО#Пожар#Дома#Жилые дома#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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