Ночью в Горноуральском ГО вспыхнуло четыре здания

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В результате сгорели два жилых дома, хозяйственные постройки и два неэксплуатируемых дома, сообщает Паньшинская территориальная администрация.
Причина, по которой произошел пожар, выясняется. Местные жители высказали благодарность Бызову Олегу и Николаю, пожарным из Новопаньшино, Южаково, Петрокаменского, Новоасбеста, Николо-Павловского и другим участникам тушения пожара.
Жителей попросили внимательнее относиться к своим отопительным приборам, в том числе печам, и осторожнее обращаться с огнем. Также они напомнили, что на территории области и округа сохраняется пожароопасная обстановка, которая усложняется погодными условиями.