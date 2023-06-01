В Екатеринбурге начали судить изрезавшего лицо девочке гимназиста

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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ЧП произошло в первый учебный день, 1 сентября, в прошлом году. Школьник из Березовского не вернулся домой после праздничной линейки, а на следующий день порезал лицо 16-летней девочке. Она возвращалась домой из школы в Большом Истоке, пишет «КП-Екатеринбург».
Отец пострадавшей рассказал, что гимназиста признали невменяемым и что вероятнее всего его отправят на лечение. Однако никто ранее не замечал за ним никаких отклонений. Отец уверен, что школьник вменяем, и просто таким образом уйдет от ответственности.
Он пару лет полечится, таблеточки пропьет и выйдет на свободу. Будет хвастаться тем, что остался безнаказанным. Дочь вся изрезанная, не любит на улице ходить в одиночку. Она просто по улице шла. Он долго следил за ней. Выбирал жертву, кого бы изрезать, — рассказал отец пострадавшей.
Также отец рассказал, что из-за происшествия у девочки появились проблемы с учебой, и что год ока окончила с тройками в натяжку.
Ближайшее заседание состоится 1 августа. В пресс-службе Октябрьского суда рассказали, гимназист будет находиться под стражей до 17 ноября включительно.