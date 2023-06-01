В Екатеринбурге начали судить изрезавшего лицо девочке гимназиста

ЧП произошло в первый учебный день, 1 сентября, в прошлом году. Школьник из Березовского не вернулся домой после праздничной линейки, а на следующий день порезал лицо 16-летней девочке. Она возвращалась домой из школы в Большом Истоке, пишет «КП-Екатеринбург».