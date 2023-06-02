90 млн рублей пытаются отсудить у экс-владельца «Уктусского молочного завода»

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:46
Также они хотели бы наложения ареста на его счета, и чтобы ему было запрещено продавать жилое имущество, сообщается в картотеке Арбитражного суда.
В обоснование ходатайства истец ссылается на то, что ответчик предпримет попытку отчуждения своего имущества, тогда исполнение судебного акта будет затруднено либо станет невозможным, что приведет к нарушению прав истца на возмещение убытков, — говорится в документе.
Судебное заседание по этому вопросу состоится 5 июня.
Отметим, что завод расположен в 50 километрах от областного центра. Ранее предприятие выставляли на продажу за 30 миллионов рублей. В марте этого года его продали.