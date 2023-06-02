Свердловчане рассказали о конспирации поджигателя лесов

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Они рассказали, что пожилой гражданин специально ездил в глубинку из Екатеринбурга. В населенном пункте он снимал дом с гаражом, добирался туда на мотоцикле, пишет Ура.ру.
По словам одного из местных жителей, поджигал леса злоумышленник два дня. На мотоцикле он ездил как раз для того, чтобы его не нашли — чтобы оставлять меньше следов.
В результате егеря все же обнаружили небольшой след от мотоцикла, это и стало ориентировкой на злоумышленника. Позднее один из местных заметил мужчину на мотоцикле и сразу же позвонил правоохранителям.
Известно, что поджигателю около 60 лет. Чтобы забрать его, на место приезжали представители МЧС и ФСБ. Спалить он успел около 400 гектаров леса.