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Published Сегодня, 13:19

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Свердловчане рассказали о конспирации поджигателя лесов

2 июня 2023, 13:19
Фото: 1MI
Свердловчане рассказали о мужчине, который был пойман за поджогами лесов в Нижнесергинском районе. Им стало известно о том, как он скрывался от правосудия.

Они рассказали, что пожилой гражданин специально ездил в глубинку из Екатеринбурга. В населенном пункте он снимал дом с гаражом, добирался туда на мотоцикле, пишет Ура.ру.

По словам одного из местных жителей, поджигал леса злоумышленник два дня. На мотоцикле он ездил как раз для того, чтобы его не нашли — чтобы оставлять меньше следов.

В результате егеря все же обнаружили небольшой след от мотоцикла, это и стало ориентировкой на злоумышленника. Позднее один из местных заметил мужчину на мотоцикле и сразу же позвонил правоохранителям.

Известно, что поджигателю около 60 лет. Чтобы забрать его, на место приезжали представители МЧС и ФСБ. Спалить он успел около 400 гектаров леса.

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