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Жители Екатеринбурга пожаловались на громкую музыку в школьном лагере

2 июня 2023, 16:25
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга пожаловались на школьный лагерь, обустроенный в лицее № 173, откуда по утрам слышно громкую музыку.

По словам людей, живущих неподалеку от лицея, музыку включают каждое утро в восемь часов. Под нее в лагере проходят зарядка и линейка, пишет Е1.

Одна из екатеринбурженок рассказала, что музыку слышно даже при плотно закрытых окнах. После того, как она прозвучит, в микрофон идет перекличка отрядов, сообщается программа на текущий день и так далее.

В самом лицее заявили, что если делать музыку не так громко, ее не слышат родители. При этом, по словам сотрудников образовательного учреждения, они к громкой музыке привыкли.

Напомним, летом 2023 года более 11 тысяч детей из Нижнего Тагила смогут отдохнуть в загородных и школьные лагерях.

Почти 12 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Тагила летом 2023 года
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Летний лагерь#Музыка#Жалоба#Горожане#Лицей#Общество
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