Жители Екатеринбурга пожаловались на громкую музыку в школьном лагере

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
По словам людей, живущих неподалеку от лицея, музыку включают каждое утро в восемь часов. Под нее в лагере проходят зарядка и линейка, пишет Е1.
Одна из екатеринбурженок рассказала, что музыку слышно даже при плотно закрытых окнах. После того, как она прозвучит, в микрофон идет перекличка отрядов, сообщается программа на текущий день и так далее.
В самом лицее заявили, что если делать музыку не так громко, ее не слышат родители. При этом, по словам сотрудников образовательного учреждения, они к громкой музыке привыкли.
Напомним, летом 2023 года более 11 тысяч детей из Нижнего Тагила смогут отдохнуть в загородных и школьные лагерях.