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Бастрыкин заинтересовался делом ветерана из Екатеринбурга, 20 лет добивающегося жилья

4 июня 2023, 12:38
Фото: 1MI
Руководитель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело ветерана из Екатеринбурга, который 20 лет существует без жилья.

Ветеран военных действий не может получить жилье, которое ему полагается. В выдаче квартиры ему не один раз отказывала администрация Екатеринбурга. В связи с этим семье ветерана приходится снимать квартиру за свои средства.

Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности начальника свердловского СК Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, в мае 2023 года 86-летней пенсионерке из Екатеринбурга задержали выплату пенсии на 20 дней. На все вопросы ее родственников о том, когда будут получены деньги, отвечают, что женщине нужно самостоятельно прийти в почтовое отделение и прояснить ситуацию.

На 20 дней задержали пенсию 86-летней жительнице Екатеринбурга
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