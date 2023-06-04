Бастрыкин заинтересовался делом ветерана из Екатеринбурга, 20 лет добивающегося жилья

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Ветеран военных действий не может получить жилье, которое ему полагается. В выдаче квартиры ему не один раз отказывала администрация Екатеринбурга. В связи с этим семье ветерана приходится снимать квартиру за свои средства.
Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности начальника свердловского СК Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.
Напомним, в мае 2023 года 86-летней пенсионерке из Екатеринбурга задержали выплату пенсии на 20 дней. На все вопросы ее родственников о том, когда будут получены деньги, отвечают, что женщине нужно самостоятельно прийти в почтовое отделение и прояснить ситуацию.