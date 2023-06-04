Бастрыкин заинтересовался делом ветерана из Екатеринбурга, 20 лет добивающегося жилья

Напомним, в мае 2023 года 86-летней пенсионерке из Екатеринбурга задержали выплату пенсии на 20 дней. На все вопросы ее родственников о том, когда будут получены деньги, отвечают, что женщине нужно самостоятельно прийти в почтовое отделение и прояснить ситуацию.