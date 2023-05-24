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На 20 дней задержали пенсию 86-летней жительнице Екатеринбурга

24 мая 2023, 08:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 86-летней женщине задержали пенсию на 20 дней.

Валентина Никаноровна все это время ждет почтальона с пенсией, но он все не приходит. Женщина плохо видит и слышит, а ей предлагают самой прийти на почту и разобраться в происходящем, пишет Е1.

Валентина Никаноровна имеет звание ветерана труда. Пенсия должна была ей поступить еще 5 мая. Ее родные звонили на горячую линию «Почты России», но там сказали, что женщине нужно самой дойти до отделения.

Бабушка боится выйти из дома из-за того, что не слышит и плохо видит, ноги еле ходят, — рассказала внучка пенсионерки Мария.

Поэтому вместо нее в почтовое отделение пошла дочка. Там ей сказали, что деньги придут завтра. Однако на следующий день проблема не разрешилась.

По словам Марии, у бабушки всякий раз поднимается давление, когда речь заходит о пении. Она переживает из-за сложившейся ситуации.

В пресс-службе уральского отделения «Почты России» сказали, что разберутся в проблеме.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Пенсионерка#Пенсия#Задержка пенсии#Происшествия
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