Неизвестные обстреляли с балкона машины в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Очевидцы рассказали, что свидетелей происшествия много. Когда злоумышленников начали фотографировать, они спрятались. Их соседи вызывали правоохранителей на место.
Предварительно известно, что стреляли с балкона седьмого этажа. Происшествие случилось накануне, 4 июня, около 22 часов вечера, передает портал KU66.RU.
Ранее неизвестные обстреляли автомобиль жителя Кушвы из пневматического оружия. В этот момент он ехал по улице Союзов. По словам пострадавшего, такие инциденты в этой местности случаются не в первый раз. Полицейские начали проверку, после которой примут обоснованное решение.