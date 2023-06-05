Неизвестные обстреляли с балкона машины в Каменске-Уральском

Ранее неизвестные обстреляли автомобиль жителя Кушвы из пневматического оружия. В этот момент он ехал по улице Союзов. По словам пострадавшего, такие инциденты в этой местности случаются не в первый раз. Полицейские начали проверку, после которой примут обоснованное решение.