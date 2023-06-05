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Неизвестные обстреляли с балкона машины в Каменске-Уральском

5 июня 2023, 05:03
Фото: 1MI
Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобили в Каменске-Уральском. Все случилось во дворе дома №33 на Комсомольском бульваре.

Очевидцы рассказали, что свидетелей происшествия много. Когда злоумышленников начали фотографировать, они спрятались. Их соседи вызывали правоохранителей на место.

Предварительно известно, что стреляли с балкона седьмого этажа. Происшествие случилось накануне, 4 июня, около 22 часов вечера, передает портал KU66.RU.

Ранее неизвестные обстреляли автомобиль жителя Кушвы из пневматического оружия. В этот момент он ехал по улице Союзов. По словам пострадавшего, такие инциденты в этой местности случаются не в первый раз. Полицейские начали проверку, после которой примут обоснованное решение.

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#Стрельба#Автомобили#Криминал#Каменск-Уральский#18+#Марина Шорина
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