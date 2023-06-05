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Поле конопли выросло в центре Каменска-Уральского

5 июня 2023, 08:32
Фото: 1MI
В центре Каменка-Уральского выросло поле конопли. Растение было замечено на улице Кунавина около памятника «Звезда».

Полем уже заинтересовались представители правоохранительных органов, сообщает «Типичный Екатеринбург».

В полиции Каменска-Уральского рассказали, что данные о существовании поля зарегистрированы. Организована проверка и направлено соответствующее предписание, согласно которому поле должны уничтожить в ближайшее время.

Напомним, что годом ранее компания «Рустехкон» засеяла поле коноплей в Белоярском районе. После заявления в полицию им заинтересовались полицейские. Однако проведенная экспертиза показала, что в растениях отсутствуют наркотические вещества.

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#Елена Озерова#Конопля#Поле#Полиция#Происшествия#Свердловская область
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