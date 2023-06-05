Поле конопли выросло в центре Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Полем уже заинтересовались представители правоохранительных органов, сообщает «Типичный Екатеринбург».
В полиции Каменска-Уральского рассказали, что данные о существовании поля зарегистрированы. Организована проверка и направлено соответствующее предписание, согласно которому поле должны уничтожить в ближайшее время.
Напомним, что годом ранее компания «Рустехкон» засеяла поле коноплей в Белоярском районе. После заявления в полицию им заинтересовались полицейские. Однако проведенная экспертиза показала, что в растениях отсутствуют наркотические вещества.