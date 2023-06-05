В Троицке женщина погрязла в болоте с битумом по шею

Отмечается, что женщина увидела, что ее коза погрязла в болоте с битумом. Она решила вытащить ее из жижи, но провалилась сама. Спустя время в болоте жену нашел супруг, но самостоятельно вытащить ее не смог. Он вызвал спасателей.