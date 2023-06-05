В Троицке женщина погрязла в болоте с битумом по шею

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Женщину удалось спасти, а вот коза погибла, сообщает пресс-служба ПСС по ЧО.
Отмечается, что женщина увидела, что ее коза погрязла в болоте с битумом. Она решила вытащить ее из жижи, но провалилась сама. Спустя время в болоте жену нашел супруг, но самостоятельно вытащить ее не смог. Он вызвал спасателей.
На момент их приезда пострадавшая уже едва дышала, так как погрязла по горло. Вытягивали ее, используя доски, веревки и другие подручные средства. После проведения спасательной операции женщину передали медикам.