В Асбесте суд запретил возвращать в спецшколу изнасилованного мальчика

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Речь идет о спецшколе №124. Сейчас ребенок не ходит в школу и находится с мамой, рассказал изданию «It’s My City» адвокат школьника Георгий Краснов.
Он отметил, что наряду с иском в суд пострадавшей стороной было подано заявление о том, что ребенок не должен больше ходить в эту школу. Судья удовлетворил это требование.
В суде было сказано, что у мальчика диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Психиатр советовал подростку сменить круг общения и не пребывать больше в школе, где он пострадал.
Психиатр настаивал, что, если ребенок не сменит школу, это приведет к тревожному расстройству. Слушания о досрочном прекращении пребывания ребенка состоятся 9 июня.