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В Асбесте суд запретил возвращать в спецшколу изнасилованного мальчика

6 июня 2023, 09:27
Фото: 1MI
Мальчика, который пострадал от сексуального насилия в спецшколе, не должен вернуться в учебное учреждение. Такое решение вынес суд.

Речь идет о спецшколе №124. Сейчас ребенок не ходит в школу и находится с мамой, рассказал изданию «It’s My City» адвокат школьника Георгий Краснов.

Он отметил, что наряду с иском в суд пострадавшей стороной было подано заявление о том, что ребенок не должен больше ходить в эту школу. Судья удовлетворил это требование.

В суде было сказано, что у мальчика диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Психиатр советовал подростку сменить круг общения и не пребывать больше в школе, где он пострадал.

Психиатр настаивал, что, если ребенок не сменит школу, это приведет к тревожному расстройству. Слушания о досрочном прекращении пребывания ребенка состоятся 9 июня.

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#Елена Озерова#Спецшкола#Суд#Насилие#Подросток#Происшествия#Асбест#Свердловская область
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