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Вода в двух озерах Екатеринбурга стала кислотной

6 июня 2023, 06:40
Фото: 1MI
В озерах в парке Маяковского и на Шарташе в Екатеринбурге вода стала кислотной.

По словам доктора биологических наук Владимира Вершинина, это произошло из-за вредных выбросов с металлургического производства, пишет Ура.ру.

Вершинин отметил, что естественный уровень меры кислотности в воде (pH) — 6,5-7, а 3 pH в воде — это кислота. Обитатели водоема не могут в ней жить и выбираются на берег.

Также, по замечанию биолога, за последние 45 лет, в течение которых он мониторит состояние воды, такая ситуация с повышенной кислотностью в водоемах стала четвертой.

Напомним, 1 июня 2023 года в Нижнем Тагиле в атмосфере был превышен уровень ПДК фенола.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Экология#Озеро#Вода#Кислота#Выбросы#Производство
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