Вода в двух озерах Екатеринбурга стала кислотной

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:40
По словам доктора биологических наук Владимира Вершинина, это произошло из-за вредных выбросов с металлургического производства, пишет Ура.ру.
Вершинин отметил, что естественный уровень меры кислотности в воде (pH) — 6,5-7, а 3 pH в воде — это кислота. Обитатели водоема не могут в ней жить и выбираются на берег.
Также, по замечанию биолога, за последние 45 лет, в течение которых он мониторит состояние воды, такая ситуация с повышенной кислотностью в водоемах стала четвертой.
Напомним, 1 июня 2023 года в Нижнем Тагиле в атмосфере был превышен уровень ПДК фенола.