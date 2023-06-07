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Сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем в Екатеринбурге

7 июня 2023, 04:50
Фото: 1MI
Полицейские гнались за водителем легкового автомобиля, который проигнорировал требование остановиться. Инцидент произошел в Екатеринбурге вечером 6 июня 2023 года.

Удирая от полицейских, водитель несколько раз проехал на красный сигнал светофора, а также выезжал на полосу встречного движения, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Видео: Telegram-канал «Бандитский центр 18+»

Вскоре правоохранителям удалось задержать нарушителя. Так как у него наблюдались признаки алкогольного опьянения, его отправили на медосвидетельствование, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

Напомним, 3 июня 2023 года на Тюменском тракте полицейские на нескольких патрульных автомобилях устроили погоню за водителем иномарки, который не стал останавливаться по требованию.

Погоня полицейских за водителем белой иномарки в Екатеринбурге попала на видео
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#ГИБДД#Проверка#Погоня#Водитель#Нарушитель#Происшествия#Видео
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