Сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Удирая от полицейских, водитель несколько раз проехал на красный сигнал светофора, а также выезжал на полосу встречного движения, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Вскоре правоохранителям удалось задержать нарушителя. Так как у него наблюдались признаки алкогольного опьянения, его отправили на медосвидетельствование, по результатам которого будет принято соответствующее решение.
Напомним, 3 июня 2023 года на Тюменском тракте полицейские на нескольких патрульных автомобилях устроили погоню за водителем иномарки, который не стал останавливаться по требованию.