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В Нижнем Тагиле стал известен порядок доставки пенсий

7 июня 2023, 10:43
Фото: 1MI
Стало известно, как в Нижнем Тагиле и в Свердловской области в целом доставят пенсии за 11–13 июня.

В связи с государственным праздником, который отмечается 12 июня (день России), сдвинулся график выдачи пенсий, сообщает пресс-служба «Почты России».

Так, пенсионеры Нижнего Тагила, которые получают выплаты 11 числа, получат их раньше — 10 июня. А те, кто получает пенсии 12 числа — получат их 9 июня.

Напомним, что 5 июня пенсионеры из Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов, стоя на жаре. Это произошло в отделении Почты России на улице Первомайской.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пенсия#Доставка пенсий#Доставка#Праздник#Общество
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