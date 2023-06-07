В Нижнем Тагиле стал известен порядок доставки пенсий

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В связи с государственным праздником, который отмечается 12 июня (день России), сдвинулся график выдачи пенсий, сообщает пресс-служба «Почты России».
Так, пенсионеры Нижнего Тагила, которые получают выплаты 11 числа, получат их раньше — 10 июня. А те, кто получает пенсии 12 числа — получат их 9 июня.
Напомним, что 5 июня пенсионеры из Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов, стоя на жаре. Это произошло в отделении Почты России на улице Первомайской.