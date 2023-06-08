Движение трамваев приостановлено в Нижнем Тагиле из-за аварии

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:56
На контактной сети трамвая произошел обрыв электропровода. Об этом рассказали в МУП «Тагильский трамвай» утром 8 июня 2023 года.
В ведомстве также сообщили, что информация о возобновлении движения станет известна после устранения неполадок.
Напомним, 1 июня 2023 года в Нижнем Тагиле на перекрестке Огаркова — Ленина возникла пробка из четырех трамваев. Как стало известно позднее, один из них столкнулся с легковым автомобилем, из-за чего и возник затор.