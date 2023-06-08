tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Изображение материала

Движение трамваев приостановлено в Нижнем Тагиле из-за аварии

8 июня 2023, 04:56
Фото: 1MI
Движение трамваев № 6 и № 11 в поселке Северный в Нижнем Тагиле временно приостановлено в связи со случившейся аварией.

На контактной сети трамвая произошел обрыв электропровода. Об этом рассказали в МУП «Тагильский трамвай» утром 8 июня 2023 года.

В ведомстве также сообщили, что информация о возобновлении движения станет известна после устранения неполадок.

Напомним, 1 июня 2023 года в Нижнем Тагиле на перекрестке Огаркова — Ленина возникла пробка из четырех трамваев. Как стало известно позднее, один из них столкнулся с легковым автомобилем, из-за чего и возник затор.

Пробка из четырех трамваев возникла из-за ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия Нижнего Тагила выделит почти 300 млн на перевозку тагильчан на трамваяхНе поделили дорогу: автомобилисты столкнулись в ДТП в Нижнем ТагилеТрамваи встали на Вагонке в Нижнем Тагиле днем 27 мая
#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Авария#Трамвай#Обрыв#Провод#Маршрут#Транспорт#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
«Вскрытие делали без меня»: житель Черноисточинска о застреленном щенке алабая
Вчера, 10:48
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
6 июня 06:16
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
5 июня 15:32
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
6 июня 07:31
Ремонт дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану
6 июня 15:39
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
6 июня 10:13