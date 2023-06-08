Находившийся в розыске автохам Новоселов задержан под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Мужчина зашел в местный магазин, чтобы купить себе пиво, и был встречен сотрудниками полиции, которые зашли в ту же торговую точку за минеральной водой, рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
В настоящий момент Новоселов находится под стражей. Ранее он скрывался от двух судебных процессов. В федеральный розыск его объявили после того, как мужчина не стал отбывать назначенный ему срок за угрозу убийством. Также Новоселов числился в розыске за полицейскими.
Напомним, ранее Новоселов был осужден в Березовском за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а в Екатеринбурге его судили за похищение 17-летнего молодого человека в 2020 году.