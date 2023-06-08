Находившийся в розыске автохам Новоселов задержан под Екатеринбургом

В настоящий момент Новоселов находится под стражей. Ранее он скрывался от двух судебных процессов. В федеральный розыск его объявили после того, как мужчина не стал отбывать назначенный ему срок за угрозу убийством. Также Новоселов числился в розыске за полицейскими.