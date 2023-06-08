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Находившийся в розыске автохам Новоселов задержан под Екатеринбургом

8 июня 2023, 16:05
Фото: 1MI
Скандально известного автохама Игоря Новоселова, который находился в розыске с начала 2023 года, задержали в поселке Шиловка 7 июня 2023 года, когда он вышел на улицу купить себе пива.

Мужчина зашел в местный магазин, чтобы купить себе пиво, и был встречен сотрудниками полиции, которые зашли в ту же торговую точку за минеральной водой, рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В настоящий момент Новоселов находится под стражей. Ранее он скрывался от двух судебных процессов. В федеральный розыск его объявили после того, как мужчина не стал отбывать назначенный ему срок за угрозу убийством. Также Новоселов числился в розыске за полицейскими.

Напомним, ранее Новоселов был осужден в Березовском за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а в Екатеринбурге его судили за похищение 17-летнего молодого человека в 2020 году.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Автохам#Происшествия#Екатеринбург#Задержание#Арест#Розыск#Поселок#Полиция#Суд
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