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Управляющие компании Свердловской области недоплатили 5 млрд за ЖКХ

8 июня 2023, 08:41
Фото: 1MI

Управляющие компании Свердловской области задолжали 5 млрд за коммунальные услуги

Управляющие организации и ТСЖ в Свердловской области накопили долгов на 5 млрд рублей. Поэтому за последний год желающих стать банкротами стало больше.

В связи с этим в отношении должников могут начать процедуру банкротства. Тогда получение задолженности пройдет за счет продажи имущества таких фирм, пишет 66.ru.

Задолженность управляшек за электричество, отопление и горячую воду составила 4,9 млрд рублей. Больше всего задолжали УК «Лазурит» (117 млн рублей), «Дом плюс» из Первоуральска (86,1 млн рублей), «Даниловское» из Первоуральска (81,9 млн рублей).

Чтобы взыскать долги в отношении фирм вводят процедуры банкротства. Кпримеру, с начала отопительного сезона 2022/23 года на Федресурсе опубликовано 45 сообщений о желании стать банкротом.

Отмечается, что поставщик «ЭнергосбыТ Плюс» посоветовала владельцам недвижимости требовать от УК и ТСЖ отчеты о том, как они перечисляют деньги собственников за все коммунальные ресурсы.

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#Елена Озерова#Управляющие компании#Банкротство#Коммунальные услуги#Долги#Общество#Свердловская область
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