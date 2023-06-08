Управляющие компании Свердловской области недоплатили 5 млрд за ЖКХ

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В связи с этим в отношении должников могут начать процедуру банкротства. Тогда получение задолженности пройдет за счет продажи имущества таких фирм, пишет 66.ru.
Задолженность управляшек за электричество, отопление и горячую воду составила 4,9 млрд рублей. Больше всего задолжали УК «Лазурит» (117 млн рублей), «Дом плюс» из Первоуральска (86,1 млн рублей), «Даниловское» из Первоуральска (81,9 млн рублей).
Чтобы взыскать долги в отношении фирм вводят процедуры банкротства. Кпримеру, с начала отопительного сезона 2022/23 года на Федресурсе опубликовано 45 сообщений о желании стать банкротом.
Отмечается, что поставщик «ЭнергосбыТ Плюс» посоветовала владельцам недвижимости требовать от УК и ТСЖ отчеты о том, как они перечисляют деньги собственников за все коммунальные ресурсы.