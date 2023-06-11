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Добровольцам России смогут подписывать контракты с Минобороны

11 июня 2023, 10:20
Фото: 1MI
В России добровольцам разрешили подписывать контракты с Министерством обороны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал соответствующий указ.

Согласно документу, военнослужащие смогут подписывать контракты, определяющие порядок организации их дальнейшей служебной деятельности, пишут «Риа Новости».

Согласно указу, в срок до 1 июля эта категория бойцов подпишет с Минобороны контракт. По словам замминистра обороны РФ Николая Панкова, новый документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны.

Это придаст добровольческим формированиям конкретный правовой статус. Также все добровольцы смогут подписывать индивидуальные контракты с оборонным ведомством.

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#Военные#Минобороны#Контракт#Общество#Операция на Украине#Сергей Шойгу#Елена Озерова
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