Добровольцам России смогут подписывать контракты с Минобороны

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Согласно документу, военнослужащие смогут подписывать контракты, определяющие порядок организации их дальнейшей служебной деятельности, пишут «Риа Новости».
Согласно указу, в срок до 1 июля эта категория бойцов подпишет с Минобороны контракт. По словам замминистра обороны РФ Николая Панкова, новый документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны.
Это придаст добровольческим формированиям конкретный правовой статус. Также все добровольцы смогут подписывать индивидуальные контракты с оборонным ведомством.