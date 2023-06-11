В Нижнем Тагиле удалось потушить крупные пожары с помощью волонтеров

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В первые сутки в добровольцы записались триста человек, а в настоящий момент на связи больше полутора тысяч, об этом сообщалось в эфире телеканала «Доброе утро».
Причинами воспламенений, как правило, становились непотушенный костер, брошенная на траву спички и другие нарушения противопожарного режима. Большинство возгораний произошло из-за человеческого фактора.
В сюжете отмечается, что так как в Нижнем Тагиле произошло сразу множество природных пожаров, тушить их только силами спасателей не представлялось возможным — не хватало людей. Поэтому волонтеры и вышли на помощь.
Как только появился пост о том, что требуется помощь, мы решили не сидеть дома, а действовать, — рассказал один из добровольцев.
Также волонтеры рассказали, что для тушения пожаров они выезжают каждый день. Праздников у них не было, в том числе 9 мая — в этот день они тушили пожар.