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В Нижнем Тагиле удалось потушить крупные пожары с помощью волонтеров

11 июня 2023, 07:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пожарные-добровольцы потушили очаги крупных пожаров.

В первые сутки в добровольцы записались триста человек, а в настоящий момент на связи больше полутора тысяч, об этом сообщалось в эфире телеканала «Доброе утро».

Причинами воспламенений, как правило, становились непотушенный костер, брошенная на траву спички и другие нарушения противопожарного режима. Большинство возгораний произошло из-за человеческого фактора.

В сюжете отмечается, что так как в Нижнем Тагиле произошло сразу множество природных пожаров, тушить их только силами спасателей не представлялось возможным — не хватало людей. Поэтому волонтеры и вышли на помощь.

Как только появился пост о том, что требуется помощь, мы решили не сидеть дома, а действовать, — рассказал один из добровольцев.

Также волонтеры рассказали, что для тушения пожаров они выезжают каждый день. Праздников у них не было, в том числе 9 мая — в этот день они тушили пожар.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Добровольцы#Волонтеры#Тушение#Лес#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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