Бастрыкин заинтересовался содержанием памятника в Сухом Логу

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Ход проведения расследования он взял на личный контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.
Делом Александр Бастрыкин заинтересовался после сообщений в соцсетях о том, что памятник погибшим героям Великой Отечественной войны «Родина помнит Вас 1941–1945 годы» находится в ненадлежащем состоянии.
В тех сообщениях говорилось, что уже долгое время территория вокруг памятника находится в запустении, а имена павших солдат, которые высечены на мемориальной доске, невозможно прочитать.