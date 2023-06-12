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Бастрыкин заинтересовался содержанием памятника в Сухом Логу

12 июня 2023, 07:08
Фото: 1MI
В связи с ненадлежащим содержанием памятника в Сухом Логу глава СУ СК РФ по Свердловской области Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ход проведения расследования он взял на личный контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

Делом Александр Бастрыкин заинтересовался после сообщений в соцсетях о том, что памятник погибшим героям Великой Отечественной войны «Родина помнит Вас 1941–1945 годы» находится в ненадлежащем состоянии.

В тех сообщениях говорилось, что уже долгое время территория вокруг памятника находится в запустении, а имена павших солдат, которые высечены на мемориальной доске, невозможно прочитать.

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#Елена Озерова#Александр Бастрыкин#Памятник#Монумент#Уголовное дело#Проверка#Происшествия#Свердловская область#Сухой Лог
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