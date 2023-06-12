Не пить сомнительный алкоголь призывают жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Медики напомнили об опасности употребления поддельных спиртных напитков. Угрожать здоровью и жизни может алкоголь кустарного производства, а также изготовленный с нарушением технологии. Важно смотреть на этикетку и покупать алкоголь в крупных магазинах, сообщает департамент информационной политики региона.
У тяжелого отравления алкоголем две основные причины: либо люди пьют достаточно большое количество крепких напитков, либо употребляют токсичные спирты, например, метанол, — отметил эксперт-токсиколог регионального министерства здравоохранения Андрей Чекмарев.
В обоих случаях у человека нарушается дыхание, сбивается работа сердца. Все это может привести даже к смерти. При отравлении метиловым спиртом через 12–24 часа человек чувствует, что у него нарушено зрение.
Поэтому врачи дали советы, как выбрать хороший алкоголь. Во-первых, стоит покупать его в крупных магазинах и ни в коем случае не с рук. Если отравление все же произошло, нужно незамедлительно вызвать скорую.
По сведениям Управления Роспотребнадзора по региону, за этот год в Свердловской области более 400 человек отравились алкоголем, из них метанолом — четверо, двое из них скончались.