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Не пить сомнительный алкоголь призывают жителей Свердловской области

12 июня 2023, 06:27
Фото: 1MI
Не употреблять сомнительный алкоголь попросили жителей Свердловской области врачи.

Медики напомнили об опасности употребления поддельных спиртных напитков. Угрожать здоровью и жизни может алкоголь кустарного производства, а также изготовленный с нарушением технологии. Важно смотреть на этикетку и покупать алкоголь в крупных магазинах, сообщает департамент информационной политики региона.

У тяжелого отравления алкоголем две основные причины: либо люди пьют достаточно большое количество крепких напитков, либо употребляют токсичные спирты, например, метанол, — отметил эксперт-токсиколог регионального министерства здравоохранения Андрей Чекмарев.

В обоих случаях у человека нарушается дыхание, сбивается работа сердца. Все это может привести даже к смерти. При отравлении метиловым спиртом через 12–24 часа человек чувствует, что у него нарушено зрение.

Поэтому врачи дали советы, как выбрать хороший алкоголь. Во-первых, стоит покупать его в крупных магазинах и ни в коем случае не с рук. Если отравление все же произошло, нужно незамедлительно вызвать скорую.

По сведениям Управления Роспотребнадзора по региону, за этот год в Свердловской области более 400 человек отравились алкоголем, из них метанолом — четверо, двое из них скончались.

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#Елена Озерова#Алкоголь#Отравление#Врачи#Подделка#Здоровье#Свердловская область
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