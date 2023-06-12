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Трупы двух мужчин найдены в Екатеринбурге

12 июня 2023, 12:02
Фото: СУ СКР по Свердловской области

После обнаружения двух трупов в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Тела двух погибших молодых мужчин нашли в Екатеринбурге на улице Бардина утром 12 июня 2023 года.

Очевидцы рассказали, что ранее на месте, где были найдены погибшие, была массовая драка. Помощник руководителя СК по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, сотрудники полиции установили личности погибших: одному из них было 38 лет, другому — 20 лет. Полицейские и сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 5 июня 2023 года под Первоуральском было обнаружено тело скончавшегося мужчины. По предварительным данным, причина смерти не криминальная.

Труп мужчины найден в лесу под Первоуральском
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#Елизавета Зиборова#СК#Смерть#Полиция#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область#Проверка
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