Трупы двух мужчин найдены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Очевидцы рассказали, что ранее на месте, где были найдены погибшие, была массовая драка. Помощник руководителя СК по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, сотрудники полиции установили личности погибших: одному из них было 38 лет, другому — 20 лет. Полицейские и сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 5 июня 2023 года под Первоуральском было обнаружено тело скончавшегося мужчины. По предварительным данным, причина смерти не криминальная.