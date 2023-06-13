Бывший ревизор СвЖД попался на взяточничестве в крупном размере

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В период с 2015 по 2022 год мужчина получил от сотрудника транспортной организации сумму, превышающую 160 тысяч рублей. Также мужчина содействовал согласованию документации лицами, которые занимают руководящие должности.
В отношении экс-ревизора было возбуждено уголовное дело. Также сейчас стоит вопрос о мере пресечения для свердловчанина, рассказали в Центральном межрегиональном СУ СК на транспорте по Свердловской области.
Напомним, сотрудник психиатрической больницы в Каменске-Уральском обвиняется в получении взятки на сумму около 500 тысяч рублей. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.