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Бывший ревизор СвЖД попался на взяточничестве в крупном размере

13 июня 2023, 16:21
Фото: 1MI
52-летний бывший ревизор Свердловской железной дороги попался на получении взятки в размере 160 тысяч рублей.

В период с 2015 по 2022 год мужчина получил от сотрудника транспортной организации сумму, превышающую 160 тысяч рублей. Также мужчина содействовал согласованию документации лицами, которые занимают руководящие должности.

В отношении экс-ревизора было возбуждено уголовное дело. Также сейчас стоит вопрос о мере пресечения для свердловчанина, рассказали в Центральном межрегиональном СУ СК на транспорте по Свердловской области.

Напомним, сотрудник психиатрической больницы в Каменске-Уральском обвиняется в получении взятки на сумму около 500 тысяч рублей. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.

Врач психбольницы из Каменска-Уральского получил взятки на почти полмиллиона рублей
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Происшествия#Свердловская железная дорога#Взятка#Задержание#Транспортная компания
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